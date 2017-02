Politie zoekt getuigen van mislukte beroving in Hoogezand

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 24-jarige vrouw uit Groningen is zaterdagavond aan de Spoorstraat in Hoogezand met een mes bedreigd. Een nog onbekende man eiste geld van haar.

De man maakte zich uit de voeten toen de Groningse om hulp riep naar een toevallig passerende fietser. Ze sprong op de weg, om hem te laten stoppen.



Verdachte niet aangetroffen

Haar belager rende weg in de richting van het station. De gealarmeerde politie zocht in de omgeving naar de man, maar trof hem niet aan.



Signalement

De politie is op zoek naar getuigen van de poging tot beroving. Het signalement van de verdachte: een licht getinte, dunne man van ongeveer 28 jaar en 1.75 meter lang. Hij droeg een zwart petje en zwarte jas.



Ook wil de politie graag in contact komen met de fietser.

Door: RTV Noord Correctie melden