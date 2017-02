Schanspop komt terug: voortaan als zomerfestival

Na dertig edities leek het vorig jaar over en uit voor Schanspop in Siddeburen. Het bestuur vond dat het hoogtepunt was bereikt, dat de kosten te hoog werden en kondigde aan met het festival te stoppen. Maar Schanspop keert nu toch terug, in een andere vorm én in een andere periode.

Schanspop was altijd onderdeel van de Licht- en Klankweek, de jaarlijkse feestweek die eind september of begin oktober in Siddeburen wordt gehouden. Meestal duurde het festival twee weekenden.'Het nieuwe Schanspop' duurt nog maar twee avonden en vindt plaats in de open lucht. Net als voorheen op het terrein achter jeugdhonk De Schans. De eerste editie wordt gehouden op 9 en 10 juni.'De kans dat het in juni mooi weer is, is een stuk groter dan in het najaar. Zo hoeven we geen dure feesttent meer te bouwen', zegt mede-organisator Peter Bontsema. 'Mocht het toch slecht weer worden, dan hebben we wel een plan b achter de hand. Dan kunnen we vrij eenvoudig een overkapping aanbrengen.'Schanspop heeft een traditie als het gaat om het contracteren van grote namen. Normaal, Golden Earring, Guus Meeuwis, Frans Bauer; allemaal stonden ze de afgelopen dertig jaar op het podium in Siddeburen.De bekendste artiesten die dit jaar gecontracteerd zijn, zijn Ali B. en Pé en Rinus. Ook Niels Span, Hollands Verdriet en Bökkers treden in juni op in Siddeburen. 'En daar blijft het ook bij. We hebben nu eenmaal beperkte mogelijkheden', stelt Bontsema.Hij durft geen uitspraken te doen over de bezoekersaantallen: 'Op 1 april gaat de kaartverkoop van start. We moeten afwachten of de nieuwe opzet in de smaak valt. Maar we zijn blij dat het ons is gelukt Schanspop op deze manier in de benen te houden.'