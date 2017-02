GHHC komt uit winterstop met nipte nederlaag

(Foto: RTV Noord)

De hockeysters van GHHC hebben zondagmiddag de competitie hervat met een kleine nederlaag. In Bilthoven was SCHC met 1-0 te sterk voor de formatie van coach Marc Materek.

Geen vuist

De zege voor de thuisploeg was terecht. De Groningse vrouwen stonden verdedigend goed, maar konden in aanvallende zin geen vuist maken richting het doel van de tegenstander. Zo werd er in de hele wedstrijd geen enkele strafscorner afgedwongen door GHHC.



Beslissing

De beslissende treffer viel vier minuten na de pauze en kwam op naam van Xan de Waard. GHHC-keepster Jantien Gunter was de uitblinkster aan de kant van de gasten en voorkwam met een aantal mooie reddingen dat de nederlaag hoger uitviel.



Kans

Vlak voor tijd kregen de Groningse vrouwen nog een kans op de gelijkmaker, maar twee spitsen kwamen allebei net niet aan een strak voorgespeelde voorzet. GHHC staat tiende in de hoofdklasse met twaalf punten uit twaalf wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden