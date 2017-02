Be Quick verslaat HBS en klimt naar vierde plek

Be Quick heeft zondagmiddag op eigen veld het inhaalduel tegen HBS uit Den Haag met 3-1 gewonnen. De Groningers klimmen hierdoor naar de vierde plek in de derde divisie.

Voorsprong

De ploeg van scheidend trainer Mischa Visser begon uistekend aan de wedstrijd en stond na twintig minuten spelen al op een 2-0 voorsprong. Ahmed Abdallah al Mahdi profiteerde in de 12e minuut van een steekpass van Jorrit Kunst en maakte de eerste treffer.



Mooie aanval

De thuisploeg verdubbelde de marge na een prachtige aanval. Jur Wardenier, die voor het eerst in de basis stond, speelde met buitenkant voet Rick Heim aan. Heim vond vervolgens met een mooie voorzet Daan Driever die succesvol afwerkte.



Beslissing

Be Quick begon ongeconcentreerd aan de tweede helft, maar hiervan wist HBS niet te profiteren. Een kwartier voor tijd besliste Rick Wiersma het duel na een assist van Romano Djababoe. Dustin van den Berg redde de eer voor de gasten en schoot de 3-1 eindstand op het scorebord.



Herstel

Met deze overwinning herstelde Be Quick zich van de 2-1 nederlaag vorige week tegen Hercules. De Groningers staan op de vierde plaats in de derde divisie met 41 punten uit 22 wedstrijden.

