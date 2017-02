Carnaval in Kronkeldörp: feest en ook confetti

Van Lucky Luke tot een groot varken. Er was veel te zien tijdens de carnavalsoptocht in Kloosterburen oftewel Kronkeldörp. En er was ook genoeg confetti. Het leek er even op dat dit niet het geval zou zijn.





Zelf snippers maken

Veel mensen hebben zich bij het bestuur gemeld. Senioren uit een verzorgingshuis die de snippers met een perforator maakten, bedrijven, maar ook mensen die nog wel een paar zakjes hadden liggen.



Bonte stoet

Tien praalwagens sierden de optocht in Kloosterburen. De carnavalsstoet trok vanaf Kleine Huisjes, via Molenrij naar Kloosterburen. Tussen de wagens liepen de einzelgängers en loopgroepen. Waaronder vrouwen getogen in jurken gemaakt van frisdrankpakken. Maar ook waren er weer even dansmariekes te zien. Bijzonder, want de carnavalsvereniging zit namelijk al een tijdje zonder.







Lekker winterweertje

Er kwamen net zoals voorgaande jaren veel mensen kijken naar de optocht. En dat onder goede weersomstandigheden. De zon mocht zich dan niet hebben laten zien. Het was een zwoele winterdag zonder regen.



Een jury bekroonde de praalwagen van de wijk Dobbe / Grijssloot. Zij brachten China naar Kloosterburen.



Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden