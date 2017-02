Mollema finisht vierde in Ronde van Abu Dhabi

Bauke Mollema is zondag als vierde geëindigd in het algemeen klassement van de Ronde van Abu Dhabi. De Portugees Rui Costa schreef deze WorldTour-koers op zijn naam.

De laatste etappe, die in de stromende regen plaatsvond, werd gewonnen door de Australische sprinter Caleb Ewan. Ewan bleef na 143 kilometer wedstrijd in de eindsprint bij kunstlicht Mark Cavendish en André Greipel voor. In het algemeen klassement kwam de koppositie van Costa geen moment in gevaar.De tweede plek in het eindklassement was voor de Rus Ilnur Zakarin, Tom Dumoulin werd derde. Mollema finishte zondag in het peloton en verdedigde zo met succes zijn vierde plaats. De Groninger moest 38 seconden toegeven op de Portugese eindwinnaar Costa.