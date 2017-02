Door de mand: Kees Vlietstra is Larry Bird

(Foto: RTV Noord)

'eerst ben je twee vrienden/ en dan vrienden van weleer/ maar dan ben je in de nieuwste theorie/ eigenlijk al geen vrienden meer'(Andere maan - Acda & De Munnik)





Drago Pasalic speelt bij Donar met nummer 33. In de wedstrijd tegen Apollo afgelopen week stond er echter geen 33 maar EE op zijn shirt. Was iets fout gegaan bij de drukker. Het was er in spiegelbeeld opgezet. Door Drago's nummer werd ik van de week geconfronteerd met een andere spiegel, de spiegel van het verleden.



We kwamen elkaar tegen op de Grote Markt. Het was winter 2000, we betaalden nog met guldens, Acda & De Munnik hadden hit na hit en Martin Drent was topscoorder van de FC. Het was meer dan veertien jaar geleden dat we elkaar voor het laatst hadden gezien. Zijn rasta kapsel had plaats gemaakt voor een kale schedel. Rond zijn mond groeide wel veel haar in de vorm van een baard. Ik herkende hem meteen. Aan zijn loopje. Zijn snelle loopje. Ons gesprekje liep niet zo vlot. Koetjes en kalfjes. Ben ik niet zo goed in.



'Dus je werkt nog steeds in de sport,' zei Marc. 'Wat gaaf dat je van je hobby je werk hebt kunnen maken.' 'Ja,' antwoordde ik. 'Het nadeel is alleen dat ik nu geen hobby meer heb.' Marc keek me glazig aan. Hij snapte hem niet. Snel vroeg ik wat hij voor werk deed. 'Ik? O, ik werk op dit moment op de universiteit,' reageerde Marc laconiek. 'Maar goed Keessie, we moeten snel wat afspreken maar nu niet. Ik moet er nu echt van door want het vrouwtje wacht op me in de V&D. Moi.' Binnen vijf tellen was hij uit mijn zicht. Nog net zo snel als vroeger.



Veertien jaar eerder speelden we samen in de A1. We waren altijd aan het korfballen en hadden aanleg voor talent. Bij de club noemden ze ons Sjors en Sjimmie. Marc was Sjimmie ik de Sjors. Na afloop van de competitiewedstrijden van de A1 gingen we vaak nog even basketballen in Beijum. Daar woonde Sjimmie. Op dat basketbalpleintje in Beijum speelden we 1 tegen 1. Sjimmie droeg gele Converse basketbalschoenen. Ik had dezelfde maar dan in het groen. Op dat pleintje, met echte ringen en ijzeren netjes, speelde Magic Johnson tegen Larry Bird. De baltovenaar tegen de schutter. Sjimmie tegen Sjors.



Larry Bird was mijn held. In een documentaire van Mart Smeets op Studio Sport zag ik hem voor het eerst. Houston Rockets tegen de Boston Celtics, finale NBA. De Celtics wonnen onder leiding van een fantastische grote blanke stijve schutter, Larry Bird. Een winnaar. Vanaf dat moment wilde ik Larry zijn. En op dat pleintje in Beijum was ik Larry. Dacht ik.



Bird speelde, net als Pasalic nu, met nummer 33. Hij zei ooit eens over zichzelf: 'I wasn't real quick, and I wasn't real strong. Some guys will just take off and it's like, whoa. So I beat them with my mind and my fundamentals.' Dat wilde ik ook. Zo mooi Engels praten.



Nee echt, Bird was in zijn tijd de grootste trash talker van de NBA. Hij kon zijn tegenstanders mentaal kapot lullen. Zo zei hij voorafgaand aan de driepuntswedstrijd in het All Star weekend van 1986 tegen zijn tegenstanders: 'I'm just looking who's gonna be second.' Bird gaf me hoop. Als je maar hard en lang traint dan komt het wel goed. Na afloop van die basketbalwedstrijdjes tegen Marc fietste ik naar huis. In gedachten en in de regen.



In Amsterdam maakten we een jaar later samen ons debuut in Nic.1. Nog weer een jaar later was Marc verdwenen. Zomaar, ineens. Nooit meer gezien. Tot die winter in 2000. Ik vertelde aan clubgenoten over onze ontmoeting. En dat Marc beweerde dat hij op de universiteit zou werken. Dat klopte wist Klaas, onze eeuwige student die in het vijfde speelde. Klaas had Marc aan het werk gezien op de universiteit. Als dakdekker.

