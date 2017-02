Brand legt woonboerderij in as

(Foto: Marco Dol/112Groningen)

Een woonboerderij in Roswinkel is zondagavond in as gelegd.

De brand ontstond in de schoorsteen maar sloeg over naar het dak.



Brandweerkorpsen uit de gehele omgeving werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Ook kreeg de Drentse brandweer ondersteuning van een tankautospuit uit Ter Apel en de slangenwagen uit Veendam.





Door: RTV Noord