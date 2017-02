Bestelbus met viskraam raakt in de sloot

(Foto: Jordi Haverdings/112Groningen)

Een bestelbus met viskraam is zondagavond langs de A7 bij Leek in de sloot beland. De bus reed in de richting Groningen.

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt waardoor de combinatie van de snelweg schoot.



Volgens ooggetuigen konden twee inzittenden zelfstandig uit de auto klimmen. Ze zouden zijn behandeld door het ambulancepersoneel.

