Automobilist veroorzaakt ravage

(Foto: 112Groningen/Martin Nuver)

Een automobilist heeft zondagavond op de Sumatralaan een ravage aangericht. Hij botste daar tegen meerdere geparkeerde auto's.

Waarschijnlijk was hij door te hard rijden uit de bocht gevlogen. Volgens getuigen werd op straat één gewonde man gevonden, vermoedelijk de bestuurder.



Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

Door: RTV Noord Correctie melden