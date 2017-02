De Gouden Driehoek is in trek bij bedrijven

Bedrijventerrein De Gouden Driehoek bij Zuidbroek kan rekenen op flinke belangstelling. Momenteel zijn er gesprekken met onder meer een horeca-onderneming, bouwbedrijf en zijn er plannen voor een bedrijfsverzamelgebouw.

Daarin moeten tien tot vijftien kleinere ondernemers een plek krijgen. Daarnaast willen drie bedrijven hun vestiging op De Gouden Driehoek uitbreiden.De groei zette eind vorig jaar al in. Toen vestigde zich een grote transporteur, NVO, en afgelopen week breidde Ventilatietechniek Noord er fors uit.Dat is weleens anders geweest, want de Gouden Driehoek was jarenlang een zorgenkind van de gemeente Menterwolde.Uiteraard is de economische opleving er mede voor verantwoordelijk dat het beter gaat met het bedrijventerrein, zegt Ronald Dirksen van Dura Vermeer, de grootste aandeelhouder van De Gouden Driehoek.'Maar ook de verdubbeling van het zuidelijke deel van de N33 heeft een positieve invloed. Al is een grote wens van ons dat ook het noordelijke tracé, richting de Eemshaven, nog verdubbeld wordt.'De bedrijven die naar Zuidbroek komen, zijn heel divers. Dirksen: 'We zijn ook heel breed georiënteerd. We richten ons niet op een specifieke branche of sector.'