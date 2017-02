'Een stemmenteller moet kunnen lezen, tellen en lenig zijn'

(Foto: Okkie Smit/RTV Noord)

Over ruim twee weken mogen we naar de stembus. De stemcomputers zijn in de ban gedaan, dus worden alle stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing met de hand geteld.





Lenig

De tellers worden via sociale media geworven. Veel eisen zijn er niet, zegt Smit. 'Ze moeten uiteraard kunnen lezen en tellen. En ze moeten misschien lenig zijn.'



Lenig? 'De stembiljetten zijn bijna een meter breed. Als je ze uitvouwt op bijvoorbeeld een tafel of op de grond, moet je wel overal bij kunnen.'



Drie maanden

De telling gebeurt eerst alleen op partij, daarna worden de stemmen op de personen geteld. De gemeente controleert deze telling. Daarna moet de kiesraad zich over de uitslag buigen. Als die goedkeuring geeft, is de uitslag definitief.



De stembiljetten worden na de installatie van de kamerleden nog drie maanden bewaard. Daarna worden ze vernietigd.



