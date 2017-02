Spoedreparatie op A7 vanwege vorstschade (update)

Automobilisten die richting Drachten rijden, moeten bij Marum rekening houden met oponthoud. Op de snelweg geldt een lagere maximumsnelheid vanwege slecht wegdek.

De weg heeft vorstschade opgelopen. Rijkswaterstaat gaat dat repareren en sluit daarom de komende twee nachten telkens één rijstrook af.Het verkeer mag tot de reparaties zijn uitgevoerd maximaal 70 kilometer per uur rijden. De snelheidsbeperking geldt sinds zondagmiddag.Ook op de A7 bij Hoogezand moet Rijkswaterstaat aan de slag. Daar wordt maandagochtend de vangrail gerepareerd. Vanwege de werkzaamheden is in beide richtingen een rijstrook afgesloten.