Lekkage op Chemiepark Delfzijl: brandweer is lek aan het dichten (update)

(Foto: FPS/Richard Degenhart)

De brandweer heeft de lekkage bij het chloorbedrijf op het Chemiepark in Delfzijl gevonden en is nu bezig het te dichten. Hoe lang dat duurt, is niet bekend. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer.





Daarom is naast de bedrijfsbrandweer ook de 'gewone' brandweer ingeschakeld. Die heeft uit voorzorg het fietspad bij het Chemiepark afgesloten. Volgens ooggetuigen wordt ook vrachtverkeer tegengehouden.



De wind staat richting de Eems, dus volgens de brandweerwoordvoerder is het niet nodig dat omwonenden ramen en deuren moeten sluiten.

Door: RTV Noord Correctie melden