Kleinste huisje heeft een warme deken

Het kleinste huisje van Groningen heeft zijn warme deken. Maandagochtend werd de woning ingepakt met breiwerkjes.

De afgelopen maand werd er volop gebreid, binnen en buiten de provincie. De actie was een initiatief van milieudefensie en kunstenares Agnes Bakker.Door het kleinste huisje van onze provincie in te pakken willen zij laten zien dat we onze huizen beter moeten isoleren. Op die manier zou gas uit Groningen overbodig worden.Tijdens breicafé's in scholen, verzorgings- en buurthuizen, maar ook bij mensen thuis, spraken Groningers over wat zij meemaken door de aardbevingen.Bakker heeft post gekregen uit het hele land, met hartverwarmende brieven en solidariteitsverklaringen.