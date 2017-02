Ladder is taboe voor schade-experts

Schades op hoogte worden bij de inspectie van 1800 panden buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied nagenoeg niet van dichtbij bekeken en vastgelegd.

De inspecteurs van het bureau Witteveen+Bos mogen uit veiligheidsoverwegingen de ladder niet op.Dat hebben meerdere gedupeerden te horen gekregen van de inspecteurs en medewerkers van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Scheuren en andere afwijkingen die vanaf de grond bereikbaar zijn, worden wel gefotografeerd en opgemeten.Een woordvoerder van het CVW bevestigt dat dit nauwelijks gebeurt bij schade op hogere plekken. Hij benadrukt wel dat wanneer daar echt aanleiding voor is, er wel op hoogte geïnspecteerd wordt.'Dan moet er een hoogwerker aan te pas komen. Maar die wordt gezien de kosten alleen ingezet als het strikt noodzakelijk is', reageert de CVW-woordvoerder.Aanvankelijk zouden de betrokkenen de resultaten van de inspecties in de buitengebieden in januari te horen krijg. Dat is vertraagd en wordt nu eind maart.