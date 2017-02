Is Robben na volgend seizoen geen voetballer meer?

Arjen Robben heeft zijn contract bij Bayern München bewust met één seizoen verlengd. Zo kan hij komende winter beslissen of hij nóg weer een jaar doorgaat, of dat hij stopt. Dat zegt hij tegen Der Kicker.

'Ik ben niet meer de jongste', zegt de Bedumer . 'Als ik 28 of 29 was geweest, zou een contract van een jaar geen goed teken zijn geweest. Maar op deze manier kan ik volgende winter weer kijken wat ik ga doen. Misschien heb ik dan wel het gevoel dat het klaar is.'Ook gaat hij in op een eventuele overstap naar China, waar met gigantische salarissen wordt gestrooid. Maar dat sluit Robben zo goed als zeker uit.'Ik heb altijd op sportieve gronden beslist. En zo zal ik het tot het einde doen. Geld zal daarin geen rol spelen. Op dit moment is China überhaupt geen thema voor mij. De kans dat ik daar naartoe vertrek is minimaal.'Robben speelt sinds 2009 bij Bayern. Sindsdien scoorde hij 125 keer voor de Duitsers.