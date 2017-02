Verkiezingsavond in Groninger Forum

(Foto: Google Streetview)

Live de verkiezingsavond volgen met een grote groep mensen? Ditmaal kan het in stad Groningen niet in het stadhuis of de Oosterpoort, maar in het Groninger Forum.





Morning after-ontbijt

Behalve de verkiezingsavond, houdt het Groninger Forum ook een 'morning after ontbijt'. Daarin worden de verkiezingen nabesproken met onder andere Jan Terlouw, Tofik Dibi, Rob Oudkerk en gedeputeerde Nienke Homan. Belangstellenden kunnen voor 2,50 euro mee-ontbijten of hun eigen eten meenemen. Ook de verkiezingsavond is gratis, maar een



Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord Daar vindt op 15 maart de verkiezingsavond plaats. Comissaris van de Koning René Paas en burgemeester Peter den Oudsten brengen daar de uitslagen van de stad Groningen en alle Groningse gemeentes. De verkiezingsuitzending van de NOS wordt er eveneens getoond. Bram Douwes duidt de statistieken, winaars en verliezers.Behalve de verkiezingsavond, houdt het Groninger Forum ook een 'morning after ontbijt'. Daarin worden de verkiezingen nabesproken met onder andere Jan Terlouw, Tofik Dibi, Rob Oudkerk en gedeputeerde Nienke Homan. Belangstellenden kunnen voor 2,50 euro mee-ontbijten of hun eigen eten meenemen. Ook de verkiezingsavond is gratis, maar een kaartje vooraf is wel nodig.

Door: RTV Noord Correctie melden