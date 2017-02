Lopend Vuur: Vaders moeten zeker een maand ouderschapsverlof krijgen

Vaders hebben, na de geboorte van hun kind, momenteel recht op twee dagen betaald verlof. Als het aan het kabinet ligt wordt dat vanaf 2019 vijf dagen.

In de strijd om de kiezer gaat dat veel politieke partijen niet ver genoeg. PvdA, CDA en PvdD pleiten bijvoorbeeld voor drie maanden vaderschapsverlof. SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen ook dat vaders langer betaald vrij mogen zijn na de geboorte van hun kind, al gaan ze niet zo ver als drie maanden.Er zijn ook partijen die zich in hun verkiezingsprogramma er niet over uitspreken.De NOS zette het allemaal op een rij. Wat vind jij? Moeten vaders ook langer ouderschapsverlof krijgen?