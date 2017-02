Wat betekent PVV voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Geert Wilders (Foto: Remy van Mannekes / RTV Noord)

Geen zin om verkiezingsprogramma's door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: PVV, de partij van Geert Wilders.

- Overzicht: verkiezingsprogramma's en -thema's bij RTV Noord



GRONINGS GAS

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat weinig - en ook niks over gaswinning in Groningen. Eerste Kamerlid Ton van Kesteren zegt tegen RTV Noord dat zijn partij al jaren aandacht vraagt voor de problemen in Groningen. Hij haalt uit naar partijen die in hun verkiezingsprogramma's melden dat de gaswinning drastisch omlaag gaat. 'Ze doen aan volksverlakkerij. Wij vinden ook dat de gaskraan verder dicht moet, maar duurzame energiebronnen als wind en zon zijn geen echte alternatieven. Dus kunnen we nog niet van het gas af.'





WERK EN GELD

De PVV wil een lagere inkomstenbelasting, een halvering van de motorrijtuigenbelasting en wil dat de huren omlaag gaan. Ook wil de partij de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar. Aanvullende pensioenen moeten worden geïndexeerd.





GEZONDHEIDSZORG

Het eigen risico in de zorg moet volgens de PVV volledig worden afgeschaft. Wilders wil ook de bezuinigingen in de thuiszorg en ouderenzorg terugdraaien, en pleit voor meer handen aan het bed.





ASIELBELEID

'Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen', stelt PVV. 'De grenzen dicht. Alle al verleende verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd worden ingetrokken en AZC's gaan dicht.'





'Islamitische hoofddoekjes mogen niet in publieke functies, en er komt een verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde.'





LANDBOUW EN NATUUR

'Geen geld meer aan windmolens en innovatie.'





ONDERWIJS

De PVV wil 'alle moskeeën en islamitische scholen dicht, met een verbod op de koran'.





VEILIGHEID

'Radicale moslims worden preventief opgesloten. Criminelen met een dubbele nationaliteit gaan we denaturaliseren en uitzetten. Syriëgangers laten we niet meer terugkeren naar Nederland.'





De PVV wil verder 'fors extra geld voor defensie en politie'.



- Overzicht: verkiezingsprogramma's en -thema's bij RTV Noord

Door: Bart Breij Correctie melden