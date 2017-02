School in rouw gedompeld na overlijden leerlingen

Het Hogeland College heeft maandagochtend bijeenkomsten gehouden in Warffum en Uithuizen, de vestigingen van de overleden Rianne en Jarik.

Het 16-jarige meisje en de 19-jarige jongen kwamen zaterdagavond om het leven bij een ongeluk bij Eppenhuizen Op beide vestigingen heeft de conrector maandagochtend een toespraak gehouden. Daarbij waren ook de ouders van beide slachtoffers aanwezig. Na de bijeenkomst konden leerlingen napraten met de ouders, leraren en met elkaar.'Het is een emotionele rollercoaster, zoals ze dat dan noemen', vertelt rector Robert van Wageningen. 'We zijn compleet overvallen door het nieuws. Dit is een grote schok.'De leerlingen reageren op verschillende manieren op het nieuws, zegt Van Wageningen. 'Sommigen gaan aan de slag met het inrichten van een stilteruimte, anderen volgen de lessen. Anderen zijn heel stil. We houden hen in de gaten om te kijken of het goed blijft gaan.'Van Wageningen zelf kreeg het slechte nieuws zondag te horen. 'Ik had het bericht zaterdagavond al gezien, maar toen was nog niet bekend om wie het ging. Dat hoorde ik een dag later. We zijn toen direct bij elkaar gaan zitten om te bespreken hoe we hier mee om moeten gaan.'De leerlingen van het Hogeland krijgen volgens Van Wageningen de hele week de ruimte om met elkaar te praten en te rouwen. 'De stilteruimte blijft in ieder geval tot aan de uitvaarten in stand. Die vinden vrijdag en zaterdag plaats.'De aanpak van het Hogeland past bij het advies dat Annelies Hofmann, teamleider bij Slachtofferhulp Groningen heeft voor de school: 'Zorg voor een plek waar leerlingen met elkaar kunnen praten en rouwen. Dat is heel belangrijk voor de verwerking.'Hofmann is zelf niet betrokken bij deze zaak. Wel weet ze dat vrijwel alle scholen zelf een protocol hebben om om te gaan met het overlijden van een leerling.