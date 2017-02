Lotgenoot van ontvoerde Ewold Horn op Filipijnen vermoord

Ewold Horn

Een Duitse gegijzelde van de rebellengroep Abu Sayyaf op de Filipijnen zou door de islamitische terreurorganisatie zijn onthoofd. Dat zou blijken uit een video die door Abu Sayyaf is vrijgegeven.

Abu Sayyaf heeft meerdere buitenlanders gevangen,. een van hen is de Nederlander Ewold Horn. Hij komt uit Termunten en zit al ruim vijf jaar vast op de Filipijnen. Horn is vogelliefhebber en werd ontvoerd tijdens een vogelspotreis die hij ondernam om een bijzondere neushoornvogel te zien.



Hij wordt vermoedelijk vastgehouden op een eilandje in het zuiden van de Filipijnen. Eind januari meldden Filipijnse inlichtingendiensten dat Horn gezien is en niet ziek is. Achter de schermen wordt onderhandeld over zijn vrijlating, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.



De rebellen van Abu Sayyaf zijn actief in islamitische gebieden van de grotendeels christelijke Filipijnen en hebben een reputatie als meedogenloze ontvoerders.

