Chauffeurs Qbuzz houden wilde staking

Buschauffeurs van Qbuzz in Emmen hebben maandag rond het middaguur het werk neergelegd.

Dat meldt RTV Drenthe . Het gaat om een spontane actie, vervoerder Qbuzz was niet op de hoogte.'Zojuist heeft ons het bericht bereikt dat onze chauffeurs uit Emmen onverwachts en onaangekondigd hun werk hebben neergelegd. Hierdoor rijden de bussen in en rondom Emmen op dit moment niet. We weten niet welke lijnen het exact betreft en hoe lang het nog gaat duren', schrijft Qbuzz op de website.Zo'n veertig chauffeurs hebben zich verzameld op het station in Emmen om samen naar de stalling van Qbuzz aan de Eerste Bokslootweg te gaan. Daar vergadert de vestigingscommissie van Qbuzz in Emmen met het hoofdbestuur in Groningen.De chauffeurs zijn ontevreden over de nieuwe plannen van Qbuzz met onder meer een stadslijn Emmerhout en de bus van Groningen naar Klazienaveen.