Wia Buze en Harma Boer zingen samen

Het zijn misschien wel twee van de bekendste Groninger vrouwen: zangeres Wia Buze en weervrouw Harma Boer. Volgende week staan ze samen op het podium voor een duet tijdens het Vrouw Holland Festival in Martiniplaza in Stad.

Vrouw Holland

Met dat festival op vrijdag 10 maart viert het Groninger cabaretgezelschap Vrouw Holland hun twintigjarig bestaan.



Er treden koren op, Bert Visscher is van de partij en er kan live 'getinderd' worden. Ook werd Wia Buze gevraagd om een optreden te geven.



Wies holden

'Het lijkt mij hartstikke mooi', zegt Wia over het festival. 'Ze vroegen mij om na te denken over iemand waarmee ik een duet zou willen zingen. In eerste instantie denk je dan aan een man maar ik herinnerde me dat Harma Boer ooit op Radio Noord zei dat ze 'wel wies kon holden'. Zo ontstond het idee.'



Direct enthousiast

Wia stuurde Harma een mailtje met de vraag of ze zin in een duet zou hebben. De weervrouw uit Noordbroek reageerde direct enthousiast.



'Ik had deze niet aan zien komen maar ik kan inderdaad wel een beetje 'wies holden'. Staan voor een zaal vol mensen is voor mij geen probleem. Ik hoop vooral dat m'n stem het een beetje houdt die avond. Maar het wordt sowieso heel gezellig.'

