Wildervankster slaat kamergenoot met knuppel: celstraf

Een 25-jarige man uit Wildervank is voor mishandeling en bedreiging veroordeeld tot negentig dagen cel. Hiervan zijn 75 dagen voorwaardelijk. De man heeft zijn straf in voorarrest uitgezeten.

Knuppel

De Wildervanker kreeg op 30 augustus in Stadskanaal, waar hij onder begeleiding woonde, ruzie met een medebewoner. Die beschuldigde zijn 25-jarige kamergenoot ervan dat hij de voordeur had open gelaten. Hierdoor was zijn hond weggelopen.



De beschuldiging viel bij de 25-jarige verkeerd. Hij pakte een knuppel en sloeg zijn kamergenoot een gekneusde arm.



Drank- en agressieproblemen

De man werd overgeplaatst naar een soortgelijke instelling in Annerveenschekanaal. Daar bedreigde hij een begeleider met de dood. De bedreiger kon gelijk zijn biezen pakken.



Hij verhuisde naar Wildervank waar hij nu een traject doorloopt voor zijn drank- en agressieproblemen.



Werkstraf

De man had tijdens deze incidenten nog een voorwaardelijke celstraf van drie maanden boven het hoofd hangen. De rechter zette de straf om in een werkstraf van 200 uur, om het behandeltraject in Wildervank niet te doorkruisen.

