Zuidhorn maakt straatverlichting zuinig

(Foto: Flickr / Murky1 (Creative Commons))

Een groot deel van de straatverlichtig in de gemeente Zuidhorn wordt de komende twee jaar vervangen door energiezuinige ledverlichting.

Binnenkort krijgen de lichtmasten rondom het Stationspark Zuidhorn nieuwe intelligente ledverlichting die reageert op beweging van personen.



Bedrijventerrein

Ook de bedrijventerreinen in Grijpskerk en Noordhorn gaan over op energiezuinige verlichting. Daar worden honderd armaturen vervangen door ledlampen. Die maatregel levert volgens de gemeente een jaarlijkse besparing op van 18.000 kWh per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van zes huishoudens. De nieuwe lampen geven bovendien minder lichtvervuiling rond de bedrijventerreinen.



Aduard en Zuidhorn

Kortgeleden werd in Aduard en Zuidhorn de verlichting in tweehonderd lichtmasten al vervangen door leds.



Volgens wethouder Henk Bakker is de afgelopen jaren het energieverbruilk van de openbare verlichting in de gemeente Zuidhorn door diverse maatregelen met 14 procent gedaald.



Door: RTV Noord Correctie melden