Sloop moet zorgen voor frisse start in centrum Delfzijl

Kranen en graafmachines maken de weg vrij voor nieuwbouw in het centrum van Delfzijl. Daar brandden op 30 december aan de Landstraat drie panden volledig uit.

Naast de panden die verloren gingen, liepen twee aangrenzende gebouwen forse schade op.Nu, twee maanden later, zijn de uitgebrande panden zo goed als verdwenen. De fundering wordt weggehaald, zodat de basis kan worden gelegd voor nieuwbouw.Toch heeft het lang geduurd voor er groen licht kwam, vertelt pandeigenaar Mello Mellema. 'Het is nait best. Ik heb veel spanning gehad. Nu gaat het wel weer. Maar we kregen pas twee weken geleden groen licht van de verzekering. Er worden nu voorschotten uitbetaald. Dat is een begin.'Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 'Het kan vuurwerk zijn geweest, maar ook iets anders. Ze hebben in ieder geval niets gevonden.'Mellema is vastbesloten om opnieuw een winkel neer te zetten op dezelfde plek. Wanneer de deuren open kunnen, is nog niet bekend. 'Voor zover ik heb begrepen moet er straks eerst nog een bodemonderzoek worden gedaaan.'