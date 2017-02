Het is d-day voor Pekela, Stadskanaal en Veendam

Krijgt de verloving tussen Pekela, Stadskanaal en Veendam een vervolg? Of wordt het aanstaande huwelijk tussen de drie gemeenten last-minute afgeblazen? In de loop van dinsdagavond valt het besluit.

Om half acht beginnen de drie gemeenteraden allemaal in hun eigen gemeentehuis aan een raadsvergadering.



De kans dat ze niet alle drie dezelfde toekomst zien, lijkt op dit moment groter dan de kans dat de gemeenten unaniem met elkaar verder willen gaan. Want niet iedereen in de gemeenten zit op één lijn.



Zegt Veendam 'nee'?

De ogen zijn in de eerste plaats gericht op de gemeenteraad van Veendam. Daar hebben de fracties van Gemeentebelangen, de SP en VUK nadrukkelijk aangegeven tegen de herindeling te gaan stemmen.



De drie fracties hebben samen een meerderheid (12 tegen 9 zetels) in de gemeenteraad. Zeggen zij dinsdagavond zoals verwacht 'nee', dan is het dus al over en uit voor die nieuwe gemeente.



In een wanhoopspoging mensen te overtuigen, hebben de voorstanders van de herindeling vorige week nog een open brief geschreven. Of die brief iets heeft uitgehaald, blijkt uiteindelijk dinsdagavond.



Verdeeldheid in Pekela

In Pekela heerst ook verdeeldheid. De SP heeft zich tot nu toe als enige nadrukkelijk uitgesproken tegen een herindeling. Maar wil de SP daar daadwerkelijk een stokje voor steken, dan heeft de partij coalitiepartner Samen Voor Pekela (SVP) nodig. Die partij heeft zich nog niet uitgesproken.



Maar spannend is het wel, zegt fractievoorzitter Lex Kupers (SVP). 'Want dit is het grootste besluit dat wij als plaatselijke partij ooit moeten nemen.'



In Pekela kan zich nog het opmerkelijke feit voordoen dat er een gelijk aantal stemmen voor en tegen de herindeling is, omdat er veertien raadsleden zijn. Als dat het geval is, dan wordt het voorstel op 7 maart opnieuw op de agenda gezet. Is het dan weer 7-7, dan wordt het besluit beschouwd als 'niet genomen'.



Wat is de eensgezindheid in Knoal waard?

De grootste eensgezindheid is er in Stadskanaal, waar de voltallige gemeenteraad vooral voordelen ziet van een herindeling met de twee andere gemeenten. Maar de Knoalster raadsleden hebben de toekomst die ze voor hun gemeente willen niet in eigen hand.



Met de huidige stand van zaken in Veendam, is de kans groot dat in ieder geval Stadskanaal bij het altaar wordt achtergelaten. Dinsdagavond laat weten we of ook Pekela daar staat, of dat de Pekelders - net zoals Veendam - voor zichzelf kiezen.

