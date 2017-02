Vrijspraak van poging tot doodslag op baby: onvoldoende bewijs

De rechtbank heeft een 27-jarige man uit het Brabantse Dongen vrijgesproken voor poging tot doodslag op zijn twee maanden oude baby. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden twee jaar cel geëist.

Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs om de man te veroordelen.De man woonde in de periode van december 2013 tot februari 2014 in Nieuwe-Pekela. In februari 2014 kwamen de ouders met het kind bij het ziekenhuis, omdat het een dik beentje had.Er werden röntgenfoto's gemaakt. Het kind had twaalf verwondingen, waaronder ook ouder letsel. De man ontkent dat hij het kind heeft mishandeld.De moeder zei aanvankelijk in de verhoren dat zij niets wist van mishandelingen. Later vertelde zij dat haar echtgenoot te ruw met de baby omging en ook haar mishandelde. De vader wees zijn (inmiddels) ex-vrouw aan als schuldige. Volgens de rechters is het kind zwaar mishandeld, maar door wie dat is niet vast komen te staan.De baby is samen met een ouder kind inmiddels uit huis geplaatst.