Afperser moet aan de enkelband

Een 29-jarige man uit Groningen krijgt zes maanden celstraf vanwege afpersing en een poging daartoe. De man maakte in totaal twee tientjes buit.

Van de celstraf zijn bijna vijf maanden voorwaardelijk. Het restant heeft hij al uitgezeten. De man is daardoor weer op vrije voeten. Wel moet hij nog een werkstraf van 180 uur uitvoeren en krijgt hij vier maanden lang een enkelband om.De afpersing gebeurde begin november in de nachtelijke uren aan de Ubbo Emmiusstraat in Stad. De Stadjer liep onder invloed van alcohol op twee jongemannen af en dwong ze geld af te geven. Daarbij dreigde hij dat hij een wapen had en daarmee zou schieten.Een van de jongens gaf geschrokken twintig euro af. Zijn vriend had geen geld op zak. De Stadjer zette het op een lopen, maar werd ingehaald door agenten.De man had geen wapen op zak, maar wel het gestolen briefje van twintig euro.De Stadjer heeft een fors strafblad met vooral diefstallen, mishandelingen en een straatroof. Op het moment van de afpersing had hij nog een celstraf van vier weken boven het hoofd hangen.Die blijft als waarschuwing staan, de proeftijd is verlengd.