Mooiste meren van Europa? Wat dacht je van het Lauwersmeer?

Je wil een vakantie bij de mooiste meren van Europa. Waar ga je heen? Het Gardameer in Italië? De Plitvice Meren in Kroatië? Wat dacht je van het Lauwersmeer?

Volgens de grote Europse boekingssite Skyscanner behoort het Lauwersmeer tot de dertien mooiste meren van Europa. 'Van de aardrijkskundeles ken je natuurlijk het IJsselmeer, het Sneekermeer, het Markermeer of het Veluwemeer. Met meer dan 100 meren en plassen in Nederland, is de keuze voor een mooi meer best lastig. Maar… wij gaan voor het Lauwersmeer.'De website onderschrijft haar keuze vanwege de wildernisachtige natuur en uitgerekte landschap, de ligging aan de Waddenzee, de surf- en zeilmogelijkheden en de 'ongekende vogelpracht'.Ook wordt aangehaald dat het meer sinds vorig jaar een Dark Sky Park is ; een kwalificatie die natuurparken krijgen als je 's nachts de 'duisternis kan beleven en een ongekende sterrenhemel kunt zien.'Dat is bijzonder, stelt de website, omdat Nederland een van de landen is met de meeste lichtvervuiling in de wereld.