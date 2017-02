Aantal aardbevingen rond Loppersum neemt toe

Na een heel rustige periode zijn er in februari toch weer wat meer aardbevingen in de omgeving van Loppersum geweest. Dat zijn er zes tussen de 1.2 en 1.6 op de Schaal van Richter.

Het afgelopen weekend registreerde het KNMI drie bevingen van deze zwaarte: bij Wirdum (1.4), Loppersum (1.3) en Zandeweer (1.2). Eerder deze maanden waren er al vergelijkbare trillingen bij Zijldijk en twee keer bij Startenhuizen.Op last van de Raad van State werd ruim een jaar geleden de gaswinning op vijf locaties rond Loppersum volledig stilgelegd. Dat leek effect te hebben.De Belgische hoogleraar geologie Manuel Sintubin vindt het opvallend dat de bodem rond Loppersum weer wat onrustiger is: 'Nog twee dagen te gaan in februari. Seismisch is het een zeer actieve maand ten noorden van Loppersum, met al zes aardbevingen boven de 1.0', zo reageert hij op twitter.