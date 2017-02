EDR: 'Gaan de grenzen dicht? Dan doen we 40 jaar werk teniet'

Nationalisme is een bedreiging voor de grensoverschrijdende samenwerking. Dat zegt voorzitter Bert Bouwmeester van de Eems Dollard Regio.

De EDR, een verbond van organisaties uit het Noorden en een aantal Duitse grensregio's, bestaat 40 jaar. Vanmiddag werd daar in een persconferentie in Bad Nieuweschans bij stilgestaan.Bouwmeester waarschuwt voor de roep van een aantal partijen in binnen- en buitenland om het passeren van de grenzen moeilijker te maken. 'We zien in europa verschillende stadia van die discussie zich vertalen in het weer terugkeren van harde grenzen. Dat roept herrinneringen op aan een tijd waar we niet naar terug willen. We hebben hier als geen ander ervaren wat de zegeningen zijn als je elkaar goed weet te vinden'.Dit jaar zijn er in verschillende Europese landen verkiezingen. Behalve in ons land ook in Duitsland en Frankrijk. 'Je weet niet wat de nationale sentimenten straks gaan doen. En als de vertaling dan zo is dat de grenzen hier weer zwaardere betekenis gaan krijgen, dan zouden we 40 jaar werk teniet doen. En dat zou eeuwig zonde zijn'.Toch denkt Bouwmeester niet dat het zo'n vaart zal lopen. 'In het EDR-gebied weten we welke verworvenheden men heeft. Wat er ook gebeurt en hoe nationalistisch men zich ook uit, we moeten er voor zorgen dat we met Noord-Duitsand een goede relatie onderhouden. Je moet er niet aan denken dat we terugkeren naar tijden waarin dat minder makkelijk was'.