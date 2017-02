Ronald op stap met Lodewijk Asscher

(Foto: RTV Noord)

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher slaapt een nachtje in Westerbroek om het 'dorpse leven' te ervaren.

Hoe zit het met de leefbaarheid op het platteland? En wat doet krimp met een hechte gemeenschap?



Ook wil Asscher weten hoe belangrijk een school voor een dorp is. En daarvoor is de PvdA-politicus, hoe kan het ook anders, 'toevallig' op het juiste adres. De sluiting van de basisschool in Westerbroek is ternauwernood voorkomen.



Dat vroeg om een bezoekje. En Ronald was erbij…

Door: RTV Noord Correctie melden