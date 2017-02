Gemiddelde snelheid op N33 daalt met 15 procent

De gemiddelde snelheid op de verdubbelde N33 tussen Assen en Veendam is sinds vorig jaar met 15 kilometer per uur gedaald, van 109 naar 94 kilometer per uur.

Dat is het gevolg van een bewustwordingscampagne, met bordjes, controles en berichten op sociale media van de politie en Rijkswaterstaat.Meer dan de helft van de automobilisten op de N33 reed harder dan de toegestane 100 kilometer per uur. Ook werden veel extreme hardrijders gesignaleerd.Na deze campagne, gehouden tussen mei en december, is het rijgedrag sterk verbeterd, vertelt projectleider Hans Rombouts van Rijkswaterstaat. 'De gemiddelde snelheid is fors gedaald. 15 kilometer per uur, dat is best veel. In principe moet het nu veiliger zijn.We hopen dat ook te zien in de ongevallencijfers, maar die zijn nog niet beschikbaar.'Operationeel expert Niels Hoogma van de politie Noord-Nederland is verbaasd dat de gemiddelde snelheid zo hard is afgenomen. 'Op de N33 reed 70 procent van de weggebruikers harder dan 100 kilometer per uur en 7 procent harder dan 130. De extreemste gevallen waren motorrijders die 240, 245 kilometer per uur reden.'De weg mag dan misschien uitnodigen tot hard rijden, verstandig is het allerminst, stelt Hoogma. 'Je brengt dan niet alleen jezelf maar ook anderen in gevaar. Het is de vraag of zij kunnen inschatten dat jij zo hard rijdt. Daardoor kunnen zij manoeuvres maken die jij niet ziet aankomen.'Hoewel de weggebruikers hun snelheid hebben aangepast, gaan de controles gewoon door. 'We waren er voor de campagne al en zullen nu ook aanwezig blijven', aldus Hoogma. 'Zowel opvallend als onopvallend.'