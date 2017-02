Boete en werkstraf voor hennep kwekende stadjer

(Foto: Diego Charlón Sánchez / Flickr)

Een 46-jarige Groninger is maandag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur omdat hij hennep teelde in een woning aan de Van Iddekingeweg. Hij moet bovendien acht maanden de cel in wanneer hij nog eens in de fout gaat.

In de woning die door de stadjer werd gehuurd werd in mei 2015 een hennepkwekerij gevonden met 420 hennepplanten. De stroom werd illegaal afgetapt. Hij zou er volgens justitie al vanaf maart 2010 bezig zijn.



Bekentenis

De politie kwam de kwekerij op het spoor na een melding van de woningstichting. De Stadjer bekende toen hij werd aangehouden. De man moet ruim 30.000 euro betalen aan de staat en 2300 aan stroomleverancier Enexis. Omdat de zaak twee jaar op de plank lag bij het Openbaar Ministerie matigde de rechter de straf.

Door: RTV Noord Correctie melden