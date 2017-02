'Gemeente, doe iets aan die gevaarlijke kruising'

Inwoners van Oostwold, Enumatil, Lettelbert, Midwolde en Den Horn willen dat de gemeente Leek de veiligheid op het kruispunt Kerkeweg-Hoendiep bij Oostwold verbetert. Kinderen uit deze dorpen moeten de onoverzichtelijke kruising passeren als ze naar de school in Oostwold gaan.

Volgens de ouders is de kruising een gevaarlijke plek. Er wordt hard gereden en vooral in de ochtendspits, als de kinderen naar school gaan, is het er druk. Automobilisten uit vooral Zuidhorn gebruiken de weg om naar Groningen te rijden. Het kruispunt bestaat deels uit de brug over het Hoendiep, wat de situatie er volgens de ouders niet overzichtelijker op maakt.



Drukker op de Fanerweg

Bijkomend probleem is dat de spoorbrug in de Fanerweg bij Zuidhorn binnenkort wordt vervangen. Daardoor wordt ook de onderdoorgang voor auto's afgesloten.



De Fanerweg is een belangrijke uitvalsweg voor verkeer dat vanuit het Westerkwartier via de Friesestraatweg naar de noordkant van de stad rijdt. De ouders uit de vijf dorpen vrezen dat het door de afsluiting van de Fanerweg nog drukker wordt op het Hoendiep bij Oostwold.



Volgens Jori Wolf, die namens de ongeruste ouders spreekt, zijn verkeersremmende maatregelen dringend nodig: 'Bij het kruispunt bij het Hoendiep in De Poffert is dat goed geregeld. Daar moeten auto's echt afremmen en is het veilig voor fietsers. Zoiets zou hier ook moeten gebeuren..'



Hopen op steun van Zuidhorn en ProRail

Wethouder Karin Dekker van Leek kent het probleem. Maar volgens haar is er op dit moment geen geld om het kruispunt aan te pakken. Ze hoopt op steun van de gemeente Zuidhorn en ProRail.



'ProRail vervangt de spoorbrug bij Zuidhorn. Ik weet dat ProRail een potje geld heeft om onverwachte effecten van hun werkzaamheden op te vangen. Ik hoop dat we daar een bijdrage uit kunnen krijgen. Binnenkort heb ik daarover een gesprek met ProRail.'

