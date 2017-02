Raadslid maakt documentaire over nieuwe Stadjers

(Foto: GroenLinks)

Hoe is het om als vluchteling in de stad Groningen terecht te komen? GroenLinks-raadslid Glimina Chakor heeft een aantal van deze nieuwe Stadjers geportretteerd voor een documentaire.

'Er zijn de laatste tijd steeds meer negatieve geluiden over nieuwkomers en ook over mensen die hier geboren zijn, zoals ikzelf', vertelt Chakor. Opeens viel bij mij het kwartje: ik moet dit laten zien, ik moet hier een film over maken.'



Chakor wil laten zien wie die nieuwe Groningers nu eigenlijk zijn. 'Wat doen ze, wat zijn hun dromen, wat willen ze bereiken en wat zijn hun verwachtingen? Hebben ze misschien dezelfde dromen die wij ook hebben? Onbekend maakt onbemind. Als mensen een gezicht bij een verhaal hebben wordt het toch iets anders.'



Zaterdag is een voorvertoning van de documentaire in het GroenLinks-avond aan de Coehoornsingel in de stad.



Door: RTV Noord