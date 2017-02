'Moeder van Daam' zwaait af

Ze heeft een kwart eeuw bestuurservaring in onze provincie. Eerst als wethouder in Marum, later als burgemeester in Ten Boer en de laatste (bijna) negen jaar in Appingedam. Woensdag zwaait Rika Pot af.

'Er zullen in Appingedam best veel burgemeesters zijn geweest die het ook goed hebben gedaan', zegt kunstenaar Kés Aerts. 'Maar het zal mij niet verbazen als de Damsters afscheid nemen van de beste burgemeester ooit.'De burgermoeder van Appingedam kent een nagenoeg geruisloze carrière als gemeentebestuurder. Het enige hoofdpijndossier is de slepende zaak met de bewoners van de Solwerderstraat-Oost langs het Damsterdiep.De bewoners zagen hun terrassen langzaam in het Damsterdiep zakken. Nadat zij hierover klaagden bij de gemeente, kaatste die op haar beurt de bal terug. Vier jaar lang etterde deze wond door. Met als dieptepunt boze burgers die haar tijdens raadsvergaderingen vanaf de tribune uitscholden. Maar het bracht Pot niet van haar stuk.In haar laatste week rondde Pot samen met wethouder Martien van Bostelen (CDA) het dossier toch nog goed af. 'Ik ben blij dat we de strijdbijl hebben begraven', aldus Pot.Voormalig makelaar Hans Meijer organiseert veel evenementen in Appingedam en had zodoende veel te maken met de burgemeester. 'We deelden het enthousiasme om de stad op de kaart te zetten', zegt hij. Volgens de oud-ondernemer is haar kracht 'dat ze zich midden tussen de mensen durft te begeven en de indruk wekt dat ze iedere Damster kent.''Ze houdt van Appingedam, ze doet wat goed is voor Appingedam en ze is betrokken bij Dam', zegt Aerts. 'Rika Pot is de moeder van Daam.'Pot zou eigenlijk pas op 1 januari 2018 afzwaaien als burgemeester. Maar het mislukken van de fusie met alle gemeenten in Noord-Groningen, de G7, deed haar besluiten eerder op te stappen. 'Dan vraag je jezelf af: wat kan ik nog toevoegen? Het leek mij beter om het stokje door te geven aan mijn opvolger', aldus Pot.Rika Pot neemt dinsdagavond tijdens een speciale raadsvergadering afscheid van de gemeenteraad en na de afscheidsreceptie op woensdag zit het er definitief op. Haar opvolger Anno Wietze Hiemstra neemt begin april het stokje over als waarnemer.