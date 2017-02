Boerenfamilie ruziet met Gasunie over fout geplaatste gasinstallatie

Een akkerbouwgezin uit Alteveer wil dat minister Schultz-van Haegen en Gasunie Grid Services de schade vergoeden die de aanleg van een installatie hun heeft berokkend.

De familie Moed uit Alteveer heeft de minister en GGS, het voormalige Gasunie Transport Services, voor de Raad van State gesleept. Gasunie legde op het land van Moed een gasafsluiter aan terwijl was afgesproken dat de installatie buiten de akker zou komen.



Verplaatsing te duur

Gasunie Grid Services erkent dat de aanleg verkeerd is gegaan, maar wil de installatie niet verplaatsen. Dat kost 365.000 euro en het bedrijf vindt dat te duur.



Gasunie heeft toegezegd dat alle schade wordt vergoed. De boer kan zo'n 800 vierkante meter van de akker niet gebruiken. Over zes weken doet de Raad van State uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden