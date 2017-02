Late berechting: voorwaardelijke straf voor poging doodrijden

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 30-jarige man uit Delfzijl die probeerde een andere man dood te rijden, krijgt alleen een voorwaardelijke straf. De straf is relatief laag, omdat de zaak lang op de plank heeft gelegen.

In april 2015 had de man ruzie met een 31-jarige plaatsgenoot op het Havenplein in Delfzijl. Die plaatsgenoot liet een mes zien en dreigde met een taser. De 30-jarige man sprong vervolgens in zijn auto en reed daarna op de plaatsgenoot af. Die sprong op het laatste moment weg. De auto raakte de stoep en daarna een muur.



Omdat de zaak twee jaar op de plank is blijven liggen, kregen de twee alleen voorwaardelijke straffen. De 30-jarige man moet honderd uur werken, als hij opnieuw in de fout gaat. Voor de 31-jarige is dat zestig uur.



Het Openbaar Ministerie kon niet uitleggen waarom het zolang duurde voordat de zaak voor de rechter kwam.

Door: RTV Noord Correctie melden