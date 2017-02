Raadsel bommenwerper in de Dollard lijkt opgelost

Het verhaal dat er onder de modder van de Dollard nog een Engelse bommenwerper met een Amerikaanse bemanning ligt, zit net iets anders in elkaar dan gedacht.

De zoektocht waarover eerder deze week werd bericht , richt zich op de Amerikaanse B-17 bommenwerper met de naam 'Miss Deal'.Het toestel werd op 25 juni 1943 neergeschoten boven de Dollard. Zes bemanningsleden konden het toestel verlaten en werden door de Duitsers gevangen genomen. Vijf kwamen om het leven. De lichamen van twee mannen zitten vermoedelijk nog in het toestel. Het zijn sergeant Charles E. Crawford en tweede luitenant John R. Way.Een familielid van de omgekomen sergeant, Tony Crawford, is al jaren bezig met een zoektocht naar zijn 'Uncle Charlie' en heeft er zelfs al een boek over geschreven De verwarring over de nationaliteit van de bommenwerper en haar bemanning is ontstaan omdat er de afgelopen zomer in het IJsselmeer een neergestorte Britse Wellington bommenwerper is geborgen.De Amerikanen hebben daar lucht van gekregen en hebben nu een verzoek gedaan om ook de B-17 in de Dollard te bergen. Op de Facebook-pagina van de zoektocht valt te lezen dat de Nederlandse Majoor Kappert die verantwoordelijk was voor de berging in het IJsselmeer inmiddels ook belast is met de zoektocht naar 'Miss Deal'.De Amerikaanse B-17 bommenwerper werd gebouwd door Boeing en had als bijnaam 'Het vliegende fort' omdat het zoveel machinegeweren aan boord had om zich te verdedigen tegen vijandelijke jagers.De Amerikanen waren ervan overtuigd dat hun zwaarbewapende bommenwerpers die in grote formaties vlogen de Duitse jagers konden verjagen en begonnen in 1943 het bezette Europa te bombarderen vanaf hun bases in Engeland. Dat bleek in de praktijk zwaar tegen te vallen en de Amerikaanse luchtmacht leed grote verliezen.Waaronder dus deze bommenwerper, die die dag een aanval had uitgevoerd op een onderzeebootbasis bij Hamburg. Nog voor dat de bommen waren afgeworpen werden al twee motoren van het vliegtuig in brand geschoten door Duits luchtafweergeschut en op de terugweg nog een derde motor door Duitse jagers.Een aantal bemanningsleden kon met de parachute het vliegtuig verlaten, maar Crawford en Way niet. Zij zitten vermoedelijk nog steeds in het wrak.De familie van 'Charlie' Crawford is al jaren bezig met hun zoektocht. Op de website is zelfs een (vertaalde) brief te lezen die burgemeester Tuin van Finsterwolde in 1955 schreef aan het Rode Kruis. Visser Imko Bakker heeft destijds de dode piloot gevonden, schrijft Tuin.'Het vliegtuig met het lichaam van de vermisten moet inmiddels vrijwel zeker zijn verdwenen in de modder van de Dollard.' Maar: 'Ik vind het ongepast om dit aan zijn moeder te vertellen'.