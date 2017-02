Harener oppositie vangt bot; bestuursakkoord blijft onbesproken

Het is de oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en de VVD niet gelukt om het bestuursakkoord op de agenda te krijgen van de raadsvergadering van maandagavond. Het voorstel om het alsnog te agenderen werd verworpen door de coalitiepartijen.

In het bestuursakkoord worden de kaders gesteld voor de nieuwe gemeente Groningen. Die moet gaan bestaan uit de huidige gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren.Hans Sietsma (GroenLinks) probeerde na een halve minuut vergaderen om het bestuursakkoord op de agenda van de raad te krijgen. 'Stop met de achterkamertjespolitiek en bespreek het stuk in het openbaar. We kunnen nu nog zeggen wat we van het akkoord vinden.'Wil Legemaat (D66) drukte alle illusies van de oppositie gelijk de kop in. 'Wij hebben geen behoefte om te praten over een stuk dat volgens ons niet bestaat. We hebben democratisch besloten om niet mee te werken aan de herindeling. Het bestuursakkoord is via een achterdeur opgetuigd. Dat verplicht ons niet om in gesprek te gaan.'Jacob Boonstra (CDA) onderstreepte het standpunt van coalitiepartij D66. 'Wij willen niet herindelen. Als je niet gaat trouwen, dan ga je ook niet de huwelijkse voorwaarden bespreken. Wij willen dit stuk dus niet bespreken.'Het besluit om het stuk links te laten liggen zorgde voor irritatie bij de oppositiepartijen. 'Door dit niet te bespreken schoffeert u de burgers die met mevrouw Kool hebben gesproken', zegt Dieta Praamstra (CU).Het was Marga Kool die de zaken van Haren behartigde in het herindelingsproces en mee heeft geschreven aan het bestuursakkoord. Ze is daarvoor in gesprek gegaan met meerdere organisaties en burgers uit de gemeente Haren.Ook de VVD sloot zich aan bij de woorden van de ChristenUnie. 'Ondanks dat er geen meerderheid is voor een herindeling moeten we het wel hebben over een stuk waaaanr burgers uit Haren hebben meegewerkt. We moeten zowel de goede als minder goede punten uit het akkoord bespreken', aldus Ietje Jacobs.