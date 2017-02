Stadskanaal verlaagt grondprijzen van tientallen bouwkavels



De gemeente Stadskanaal moet ruim 200.000 euro afboeken op 37 bouwkavels.

Vanwege tegenvallende woningbouw wil het college de grondprijs drastisch verlagen voor de plannen Blauwe Kamer in Alteveer, de Tuinlaan in Onstwedde en het LTS Park in Musselkanaal.



Grondprijzen omlaag

Zo worden de grondprijzen in Onstwedde en Alteveer verlaagd van 100 euro tot 80 euro per vierkante meter en in Musselkanaal daalt de grondprijs van 130 euro naar 100 euro per vierkante meter.



Kavelverkoop stimuleren

Doel van de verlaging is om de tegenvallende kavelverkoop op deze plaatsen te stimuleren. Maar de verlaging zorgt ervoor dat Stadskanaal exact 208.555 euro moet afboeken.



SP-raadslid Gerrie Kremer snapt niet waarom het college dit wil. 'Wanneer het college dit twee jaar geleden had gewild, dan had ik het begrepen', zegt hij. 'Maar nu trekt de economie aan, de woningmarkt raakt uit het slop, en dan deze verlaging. Dit is niet nodig.'



Discussie breder trekken

CDA-raadslid Aike Maarsingh begrijpt de plannen om grondwaarde af te boeken, maar wil de discussie breder trekken. 'In Mussel is er sprake van groei', zegt hij. 'Dat moet je stimuleren. De moeizame verkoop van kavels elders in de gemeente moet niet ten koste gaan van die groei.'

