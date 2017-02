Cobouw: 'Aannemer Lunettenhof bouwt bewust niet aardbevingsproof'

Bij de bouw van van het project Lunettenhof in Groningen laat de aannemer bewust de regels voor aardbevingsbestendig bouwen links liggen.

Dat meldt Cobouw , het weekblad voor de bouw.Het gaat om de bouw van Lunettenhof, een project van 38 woningen en 41 appartementen in het Europapark.Cobouw heeft een koopovereenkomst in handen waaruit blijkt dat bouwbedrijf Rottinghuis, een dochteronderneming van VolkerWessels 'geen aanpassingen heeft gedaan om het ontwerp aardbevingsbestendig(er) te maken'. Volgens Rottinghuis staan de rekenregels voor aardbevingsbestendig bouwen niet in het Bouwbesluit.In een toelichting meldt VolkerWessels: 'We bouwen in het aardbevingsgebied altijd aardbevingsbestendig. Er zijn maatregelen genomen die door alle betrokken partijen als voldoende worden gezien. Dit had wat zorgvuldiger verwoord kunnen worden in deze overeenkomst.'Volgens Henk Scholten, de architect van Lunettenhof, zijn op aandringen van een koper aanpassingen gedaan. 'Er is iets gedaan met de fundering, maar dat is marginaal', zegt hij tegen Cobouw. Volgens Scholten is het een kwestie van geld. 'Er is inderdaad een nieuwbouwregeling, maar elke keer is het volstrekt onduidelijk wat je van de NAM krijgt, terwijl de meerkosten oplopen tot wel twintig procent. VolkerWessels zei op een gegeven moment: wij doen het gewoon niet. Het is niet verplicht en kost ontzettend veel geld. En waar gaan wij dat vandaan halen?'De architect begrijpt de aannemer en legt de verantwoordelijk bij de overheid. 'De aardbevingsnorm moet zo snel mogelijk in het Bouwbesluit komen. Dan ben je namelijk van al het gezeik en gezeur af. Nu stelt de NAM alles ter discussie.'