Mulder en Nic. na één seizoen uit elkaar

(Foto: FotoKlick)

Henk Jan Mulder stopt na dit seizoen als trainer bij Nic./Alfa College. De trainer uit Drachten stapt na een seizoen bij de Groningse korfbalvereniging over naar het Friese LDODK dat uitkomt in de Korfbal League.

Het bestuur van Nic. had de intentie uitgesproken om door te gaan met Mulder. 'Onder zijn leiding heeft de selectie een sterke ontwikkeling doorgemaakt', aldus bestuurslid Technische Zaken Floor Groefsema. 'Natuurlijk betreuren we dat Henk Jan naar LDODK vertrekt, maar we wensen hem alle succes in het verwezenlijken van zijn ambitie als trainer/coach.'



Naar eigen zeggen was het voor Mulder niet eenvoudig het aanbod van Nic. naast zich neer te leggen. 'Maar met dit besluit volg ik mijn ambitie om als trainer/coach te kunnen werken bij een club die op het hoogste niveau speelt en ook nog eens kan meespelen om de prijzen.'





Door: RTV Noord Correctie melden