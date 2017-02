Huurdersplatform legt klachten over nulwoningen voor aan verhuurders

Vijftig huurders en belangstellenden waren aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd door HuurdersPlatform Aardbeving Groningen (HPAG). Zij wilde graag inventariseren hoeveel en wat voor klachten er zijn over de zogeheten 'nul-op-de-meter-woningen'.

150 proefwoningen in Loppersum zijn aardbevingsbestendig en energiezuinig gemaakt. Acht woningcorporaties deden dat in samenspraak met de NAM en het Centrum Veilig Wonen. Maar daarover zijn klachten.Ynse de Vries is voorzitter van de Stichting HPAG is tevreden over het verloop van de avond. Hij heeft diverse problemen gehoord. 'Bewoners hebben last van de ademhaling door de droge lucht in de woningen. Energie installaties die niet goed werken.'Mensen konden hun klachten over de huurwoningen op papier zetten. De HPAG gaat dit bundelen en voorleggen aan de diverse verhuurders. 'Wij gaan er proberen goed uit te komen. Wij zijn niet tegen de verhuurders. Maar om het samen zo goed mogelijk te doen voor de huurders', aldus de Vries.