Lopster raad akkoord met wegsleepregeling

De gemeenteraad van Loppersum is akkoord met een wegsleepregeling bij evenementen. Daarmee wordt het makkelijker om verkeerd geparkeerde auto's, die de hulpdiensten belemmeren, te verwijderen.

Het gebeurt regelmatig dat tijdens de jaarlijkse vrijmarkt in Loppersum de calamiteitenroute wordt belemmerd. Foutparkeerders worden al beboet. Maar in enkele gevallen staan auto's dusdanig in de weg, dat wegslepen noodzakelijk is.De afgevoerde auto's kunnen worden opgehaald bij het desbetreffende sleepbedrijf. De kosten liggen tussen de 250 en de 300 euro.Dankzij de ChristenUnie wordt het overigens een tientje duurder om je auto in het weekend op te halen. Deze fractie stelde voor de weekendtoeslag gelijk te trekken met omliggende gemeenten naar 25 euro.