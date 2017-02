Nieuw topbasketbalteam voor vrouwen in de maak

(Foto: Flickr/Marco Nedermeijer (Creative Commons))

Het Noorden is binnenkort een topsportploeg rijker. Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland (SVTN) is van plan vanaf seizoen 2017-2018 met een ploeg in de dameseredivisie mee te doen.

Vrijdag worden de plannen voor de nieuwe ploeg gepresenteerd op een persconferentie in Haren.

