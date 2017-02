'Niet meedoen in de Champions League? Eigen schuld!'

Vanaf volgend jaar is de voetbalkampioen van Nederland niet meer rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Bij het bal der kampioenen mogen wel de nummers vier van Engeland en Spanje meedoen met de poulefase. Schande, of zijn we gewoon niet goed genoeg, Beter Weters?

Het is eindelijk zo ver. Vanaf volgend jaar is de voetbalkampioen van Nederland niet meer rechtstreeks geplaatst voor de poulefase van de Champions League. Het resultaat van kunstgras en wedstrijden op Europees niveau niet serieus nemen. Eredivisievoetbal is veredeld jeugdzaalvoetbal. Afgelopen zondag liet Bas Nijhuis veel toe bij Feyenoord-PSV.De Eindhovenaren schreeuwden moord en brand. Hun zaalvoetbalwedstrijd werd verpest. Geen passie, geen duelkracht en geen wil om te winnen. Rolex, vriendjes in een rapgroep en snelle auto’s. Dat is ons voetbal. Arbeidsethos en normaal doen zal ons terugbrengen in de Champions League. En afstappen van de zogenaamde ‘Nederlandse School’. Balbezit is niet heilig.Het is heel simpel. Alles draait in het voetbal alleen maar om geld. Zonder enig tegengas vanuit de clubs, KNVB en journalistiek hebben deze partijen zich allemaal overgegeven aan het geld. Middels de handel in spelers, advertentie en tv verkoop en het over adoreren en presenteren van spelers. Koop elf spelers a 60 miljoen euro, geef ze een salaris van 5 miljoen per jaar, geef de corrupte zakenwaarnemers elk een paar miljoen in hun zak en hoppa, je mag mee doen. Het garandeert nog niets. En dan klagen in de media dat de jeugdopleiding niets is terwijl 12-jarige spelers al voor weet ik hoeveel weggekocht worden.In Engeland en Duitsland nemen steeds meer supporters hier afstand van. Er worden door hun nieuwe clubs opgericht die in proportie een competitie ingaan. Is het een kunst om de CL te winnen? Nee hoor, je haalt een mafkees uit Rusland of het Midden Oosten, je verkoopt je ziel en zaligheid en hoppa, de bal kan rollen. En de journalistiek (met de tong uit de mond) maar denigrerend doen over Nederland. Het voetbal gaat naar de kloten en het zal niet lang meer duren of er komen afsplitsingen. Die keuze maken de supporters en niemand anders want die bepalen waar de tribunes vol zitten en waar niet.We kunnen wel heel zielig en verongelijkt doen over de gang van zaken in de Champions League, maar er is maar één ding dat telt in deze opgeklopte organisatie en dat is geld. Hoe meer hoe beter. En dat is er, in een niet-sportland als Nederland, niet genoeg om met de Grote Jongens mee te spelen. En inmiddels ook niet met de minder Grote Jongens, zoals Portugal, Oekraïne en België. Het gaat er om dat de amusementswaarde omhoog gekrikt moet worden, zodat het tv-publiek geboeid blijft. Dat kan het best met de beste clubs uit de beste competities.Zo zit de voetballerij nu eenmaal in elkaar. Zoals in Nederland Ajax, Feyenoord en PSV geen rekening willen houden met de kleinere clubs (zie voorstellen voor wijziging opzet eredivisie), willen Real Madrid, Bayern München, Juventus en Chelsea dat niet in Europa. Desondanks voorzie ik dat een club als Ajax de CL best nog wel kan bereiken via de voorronden. Dat geldt ook voor Feyenoord, tenminste als dat nieuwe stadion er komt. En ach, de Europa League winnen is ook een mooie uitdaging.Het niveau van het Nederlandse voetbal is gewoon weg niet goed genoeg! Dit zie je ook aan het Nederlands elftal, ik vind dat we momenteel in een dip zitten. Komen we er niet weer uit? Ja natuurlijk wel maar dan moet er duurzaam geïnvesteerd worden in trainingen en performance. Dit zelfde zie je bij de clubs.Wanneer je als club in Europa mag spelen maar er niets te zoeken hebt dan moet je het niet eens willen. Ik ben er niet voor om automatisch de kampioenen van ieder land in Europa te laten spelen. De beste landen vaardigen de meeste teams af.Gerechtigheid natuurlijk, dan had Nederland maar beter moeten presteren. Ik ben groot voetballiefhebber, maar ik kijk al lang niet meer naar alle wedstrijden op tv. Groepsfase Champions League? Alleen bij een mooi affiche en verder niet. Zelfs de wedstrijden van een Nederlandse ploeg in Europa sla ik af en toe over. Nu de groepsfase voorbij is kijk ik wel meer. Het niveau gaat omhoog en de spanning neemt toe. Schaf daarom de groepsfase ook maar af.Ik wil aantrekkelijke wedstrijden zien waarin de beste spelers van de wereld het tegen elkaar opnemen. Als dat betekent dat bijvoorbeeld zes Engelse en zes Spaanse ploegen mogen deelnemen en Nederland maar één dan is dat maar zo. De voetballerij is al lang niet meer eerlijk en enorme budgetten (en schulden) bepalen het mondiale clubvoetbal. Ik snap dat je als Nederlandse club ambities moet tonen en Europees voetbal als doel wilt stellen, maar je vraagt je wel eens af waarom? Voor het geld wellicht, want geen enkele Nederlandse club kan een fatsoenlijke rol in Europa spelen. Ook niet in de Europa league.Als werknemers van dit sportforum worden we rijkelijk beloond. Zo krijgen we als eindejaarsuitkering altijd een goede fles wijn. Voorwaarde is wel dat je eens per jaar niet in dé strikvraag van de forumleider trapt. Die eist opperste concentratie. De stelling van deze week is de strikvraag. In het najaar van 2016 kregen we namelijk exact dezelfde stelling voorgelegd. Ik heb mijn mening van toen er even bij gezocht. Sta er nog steeds achter. Komt ie:'Goed plan. De huidige opzet van de Champions League is doodsaai. Het wordt pas leuk na de groepsfase. Knock-out zoals bekervoetbal ooit bedacht is. Basel tegen Ludogorets in groep A wordt geen kijkcijferrecord. Vanaf 2018 wordt het echt leuker. Manchester City, Internazionale, Borussia Mönchengladbach en Villareal waren vorig jaar de nummers vier en dat spreekt toch meer tot de verbeelding dan pak hem beet Kopenhagen, Ajax, Dinamo Zagreb of PSV. Alleen als FC Groningen Europees speelt ga ik kijken. De andere Nederlandse clubs interesseren me geen hol. Ik wil goed voetbal zien en de kans daarop wordt groter met dit plan.' Kom maar door met die fles wijn.